01.01.2026 11:28:55
Indian Shares End Choppy Session Little Changed
(RTTNews) - Indian shares ended a choppy session little changed on Thursday as most global equity and commodity markets remained closed on New Year's Day.
Growth-related auto, bank and IT stocks and select heavyweights such as Larsen & Toubro and NTPC advanced, offsetting declines in major FMCG names.
The benchmark BSE Sensex ended the session down 32 points, or 0.04 percent, at 85,188.60, after having gained nearly 1 percent in December and over 8 percent over the last 12 months.
The broader NSE Nifty index ended up 16.95 points, or 0.06 percent, at 26,146.55, after having surged almost 1 percent last month and nearly 10 percent since January 2025.
The BSE mid-cap index rose 0.3 percent while the small-cap index finished marginally lower.
The market breadth remained strong on the BSE, with 2,207 shares rising while 1,956 shares declined and 172 shares closed unchanged.
ITC shares slumped 9.7 percent after the government announced a new excise duty on cigarettes, effective February 1, raising concerns over pricing, demand, and margin pressures in the tobacco sector. Peer Godfrey Philips plunged 17.1 percent.
Ola Electric rallied 3.4 percent after it reported a measurable uptick in market share and customer demand in its operations for December 2025, following the implementation of "Hyperservice." a comprehensive service transformation program.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
