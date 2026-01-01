|
01.01.2026 05:40:25
Indian Shares Edge Higher In Cautious Trade
(RTTNews) - Indian shares were a tad higher on Thursday as most global equity markets remain closed on New Year's Day.
The benchmark BSE Sensex was up 140 points, or 0.2 percent, at 85,361 in early trade while the broader NSE Nifty index edged up by 42 points, or 0.2 percent, to 26,174.
Vodafone Idea shares surged 4.6 percent. Promoter and group entities of the company have agreed to infuse Rs. 5,836 crore into the company to strengthen its financials and improve future cash flows.
Blue Dart Express soared 7 percent after getting a major relief from tax authorities over a GST dispute.
NBCC India was moving higher on bagging three domestic contracts worth Rs. 220.31 crore.
NCC gained 1.3 percent on saying it has bagged four new orders in December totaling Rs. 1,237.24 crore excluding GST.
HUDCO and IREDA were slightly higher after coming up with their business updates for the third quarter ended December.
Hyundai Motor India edged down slightly after raising vehicle prices.
RBL Bank fell about 1 percent after revamping its top management.
Berger Paints India dropped 1.1 percent. A promoter group entity has acquired a 14.48 percent stake in the company through internal restructuring.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.