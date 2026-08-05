Indian Renewable Energy Development Agency präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indian Renewable Energy Development Agency hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.21 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.910 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Indian Renewable Energy Development Agency im vergangenen Quartal 22.44 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indian Renewable Energy Development Agency 19.15 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch