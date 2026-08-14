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14.08.2026 06:37:00
Indian Railway Catering And Tourism: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Indian Railway Catering And Tourism hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 4.13 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Indian Railway Catering And Tourism mit 4.13 INR je Aktie genauso viel verdiente.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indian Railway Catering And Tourism in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.70 Milliarden INR im Vergleich zu 11.60 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.03 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 12.95 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
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