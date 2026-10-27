Indian Overseas Bank Dematerialised: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Indian Overseas Bank Dematerialised hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.650 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 104.28 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92.16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch