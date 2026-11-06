Indian Metals Ferro Alloys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indian Metals Ferro Alloys hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 27.37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Indian Metals Ferro Alloys noch ein Gewinn pro Aktie von 18.07 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Indian Metals Ferro Alloys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7.19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch