Indian Metals Ferro Alloys: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indian Metals Ferro Alloys hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 35.65 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17.10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.60 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch