Indian Markets Closed For Public Holiday

(RTTNews) - Indian stock markets remain closed today on the occasion of Dussehra and Gandhi Jayanti.

Benchmark indexes Sensex and Nifty jumped around 0.9 percent each on Wednesday to snap an eight-day losing streak after the RBI held the repo rate unchanged at 5.5 percent, lowered its inflation forecast and raised growth projections.

Investor sentiment was also underpinned by a weakening dollar and falling oil prices in international markets.

The rupee appreciated by 10 paise to close at 88.69 against the dollar as the RBI unveiled fresh steps to enhance international acceptance of the rupee.

Foreign institutional investors (FIIs) were net sellers of shares to the tune of Rs 1,605 crore on Wednesday, while domestic institutional investors net bought shares to the extent of Rs 2,916 crore, according to provisional exchange data.

Asian markets traded higher this morning, with technology stocks surging after Samsung Electronics and SK Hynix signed an initial supply pact with OpenAI's Stargate project.

Treasuries held their gains, and the dollar index was steady while gold was little changed after setting a record high in the previous session.

Oil prices recovered some ground after declining for a third day in a row to a 16-week low on Wednesday.

Overnight, U.S. stocks reversed early losses to close higher for a fourth straight session amid expectations that a federal government shutdown would be brief and possibly have a negligible macroeconomic impact.

Vice President JD Vance said no final decisions on the layoffs have been made and that he doesn't believe the shutdown is "going to be that long."

Yields on Treasuries fell the most in nearly a month as a weak private-sector payrolls report showing a surprising decline of 32,000 private sector jobs in September added to bets the Federal Reserve will cut interest rates twice more this year.

The tech-heavy Nasdaq Composite rose 0.4 percent, while the S&P 500 and the Dow inched up 0.3 percent and 0.1 percent, respectively, to reach new record closing highs.

European stocks closed higher on Wednesday, with healthcare stocks surging after Pfizer struck a deal with the U.S. government on MFN pricing.

The pan European Stoxx 600 climbed 1.2 percent. The German DAX and the U.K.'s FTSE 100 both rallied around 1 percent while France's CAC 40 climbed 0.9 percent.