Indian Hume Pipe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indian Hume Pipe hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 4.47 INR. Im letzten Jahr hatte Indian Hume Pipe einen Gewinn von 4.16 INR je Aktie eingefahren.

Indian Hume Pipe hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.03 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch