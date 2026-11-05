Indian Card Clothing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Indian Card Clothing hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7.21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.11 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 131.4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch