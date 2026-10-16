Indian Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Indian Bank hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23.07 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.09 Prozent auf 233.36 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192.71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 26.00 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 94.21 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch