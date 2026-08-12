Indiabulls Real Estate: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Indiabulls Real Estate hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indiabulls Real Estate ein Ergebnis je Aktie von -1.290 INR vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65.24 Prozent zurück. Hier wurden 2.41 Milliarden INR gegenüber 6.94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch