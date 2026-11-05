Indiabulls Real Estate legte Quartalsergebnis vor

Indiabulls Real Estate hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.95 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1.120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Indiabulls Real Estate im vergangenen Quartal 3.11 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indiabulls Real Estate 5.37 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch