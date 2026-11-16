Indiabulls Housing Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Indiabulls Housing Finance hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 2.72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indiabulls Housing Finance 3.79 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.61 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.51 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.ch