India Tourism Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

India Tourism Development hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.09 INR gegenüber 1.14 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat India Tourism Development 901.0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 877.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch