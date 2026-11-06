India Steel Works: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

India Steel Works präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch