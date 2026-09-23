India Infrastructure Trust Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

India Infrastructure Trust Registered lud am 21.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.90 Milliarden INR – ein Plus von 12.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem India Infrastructure Trust Registered 9.65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch