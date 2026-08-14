India Home Loan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

India Home Loan veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 INR gegenüber 0.010 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42.10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch