India Home Loan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

India Home Loan äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte India Home Loan 0.050 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 13.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch