|
02.06.2026 06:37:00
India Home Loan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
India Home Loan lud am 30.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.75 Prozent zurück. Hier wurden 37.1 Millionen INR gegenüber 37.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.070 INR. Im letzten Jahr hatte India Home Loan einen Gewinn von 0.190 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 148.12 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte India Home Loan 136.48 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran pausiert offenbar Gespräche: SMI und DAX schliessen tiefer -- US-Börsen legen zu -- Asiens Börsen letztlich uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.