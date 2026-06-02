India Home Loan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

India Home Loan lud am 30.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.75 Prozent zurück. Hier wurden 37.1 Millionen INR gegenüber 37.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.070 INR. Im letzten Jahr hatte India Home Loan einen Gewinn von 0.190 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 148.12 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte India Home Loan 136.48 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch