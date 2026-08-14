India Glycols: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

India Glycols hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 14.45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte India Glycols 11.83 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.30 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.40 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch