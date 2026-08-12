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12.08.2026 06:37:00
India Gelatine Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
India Gelatine Chemicals hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 11.40 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei India Gelatine Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 9.99 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 456.8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391.0 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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