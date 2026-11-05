India Gelatine Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

India Gelatine Chemicals lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10.21 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.08 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat India Gelatine Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 452.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3.62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch