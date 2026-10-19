India Cements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

India Cements gab am 17.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat India Cements im vergangenen Quartal 119.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Cements 128.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch