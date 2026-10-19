India Cements vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

India Cements äusserte sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.61 Prozent auf 119.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte India Cements 128.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch