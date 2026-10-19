|
19.10.2026 06:37:00
India Cements vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
India Cements äusserte sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.61 Prozent auf 119.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte India Cements 128.0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.