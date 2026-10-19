India Cements mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

India Cements hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch