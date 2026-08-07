India Cements Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

India Cements Capital hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.080 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.04 Prozent zurück. Hier wurden 13.9 Millionen INR gegenüber 15.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch