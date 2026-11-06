India Cements Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

India Cements Capital hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.030 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 14.0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte India Cements Capital 12.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch