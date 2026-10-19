India Cements: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

India Cements gab am 17.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.280 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat India Cements im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11.17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch