Indexrevision: ams-OSRAM-Aktie und Temenos-Aktie fliegen aus dem SLI - SMI bleibt unverändert

Neu in den Swiss Leaders Index (SLI) aufgenommen werden im Herbst die Namenaktien der SIG Group sowie die Inhaberpapiere von Roche

Sie ersetzen dort die Aktien der Technologiekonzerne ams-OSRAM und Temenos, wie die SIX am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Im obersten Börsenolymp, dem Swiss Market Index (SMI), kommt es hingegen zu keinen Veränderungen.

Im SMI war es schon im Juni zu einer ausserplanmässig Anpassung gekommen, nachdem die Aktien der Credit Suisse dekotiert worden waren. Damals war Kühne+Nagel in den Index der Schweizer Top-20 aufgestiegen. Den im 30 Titel umfassenden SLI freiwerdenden Platz nahmen damals die Partizipationsscheine von Lindt&Sprüngli ein.

In den Mid-Cap-Index SMIM, der die 30 grössten Mid-Cap-Titel umfasst, die nicht schon im SMI vertreten sind, rücken die Papiere des Stromkonzerns BKW auf. Aus dem SMIM eliminiert werden die Aktien der Onlineapotheke DocMorris.

Die Indizes werden am 15. September 2023 nach Handelsschluss angepasst, mit Wirkung ab dem 18. September 2023. Über die Indexkorbveränderungen entschiedet die Geschäftsleitung von "SIX Financial Information" gestützt auf die Reglemente sowie die Empfehlung der Indexkommission.

Die SIG Group-Aktie schloss den Dienstag an der SIX 0,56 Prozent höher bei 24,92 CHF, während Roche-Anteilsscheine um 0,15 Prozent auf 264,85 CHF verloren. ams-OSRAM-Anteile zogen daneben um 1,16 Prozent auf 5,67 CHF an. Daneben gingen Temenos-Titel am Dienstag in Zürich 0,75 Prozent stärker bei 69,35 CHF aus der Sitzung.

Zürich (awp)