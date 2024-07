INDEXÄNDERUNG/Synlab fallen aus dem SDAX - Medios werden aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Synlab-Aktie wird aus dem SDAX genommen, teilte die Deutsche Börse am späten Mittwochabend mit. Die Anforderung "Notierung am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse" werde nicht mehr erfüllt, hiess es zur Begründung. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 15. Juli in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ SDAX

NEUAUFNAHME

Medios

HERAUSNAHME

Synlab

===

July 10, 2024 17:20 ET (21:20 GMT)