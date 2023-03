INDEXÄNDERUNG/Rheinmetall ersetzen Fresenius Medical Care im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Rheinmetall ersetzen Fresenius Medical Care (FMC) im DAX. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Freitagabend mit. Neben FMC werden Jenoptik und Hensoldt in den MDAX aufgenommen. Dafür müssen Rheinmetall, Verbio und Software AG ihren Platz räumen. In den SDAX gelangen neben den Absteigern Software AG und Verbio auch noch Wüstenrot & Württembergische. Den SDAX verlassen werden die beiden Aufsteiger Hensoldt und Jenoptik sowie Cropenergies. Im TecDAX ersetzen Eckert & Ziegler die Aktien von Varta. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. März in Kraft. Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 5. Juni 2023.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ DAX

AUFNAHME

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- Fresenius Medical Care (FMC)

+ MDAX

AUFNAHME

- Fresenius Medical Care (FMC)

- Hensoldt

- Jenoptik

HERAUSNAHME

- Rheinmetall

- Software AG

- Verbio

+ TecDAX

AUFNAHME

- Eckert & Ziegler

HERAUSNAHME

- Varta

+ SDAX

AUFNAHME

- Software AG

- Verbio

- Wüstenrot & Württembergische

HERAUSNAHME

- Cropenergies

- Hensoldt

- Jenoptik

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2023 16:38 ET (21:38 GMT)