ATX 998663 / AT0000999982
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03.09.2026 07:41:45
INDEXÄNDERUNG/Mayr-Melnhof kehren in ATX zurück - SBO steigen ab
DOW JONES-- Die Aktie von Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr Abstinenz in den österreichischen Leitindex ATX zurück. Platz machen muss das Papier von SBO. Das hat das Indexkommitee im Zuge der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Aktienindizes beschlossen. Die Änderung tritt mit Beginn des Handels am 21. September in Kraft.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)
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