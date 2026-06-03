DAX 40 998032 / DE0008469008
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03.06.2026 22:44:40
INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX
DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmässigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:
++++++ DAX ++++++
- Aufnahme
Hochtief
- Löschung
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- Aufnahme
Porsche Automobil Holding SE
Elmos Semiconductor SE
Siltronic AG
- Löschung
Hochtief AG
Redcare Pharmacy N.V.
Ströer SE & Co. KGaA
Jungheinrich AG
+++++++ SDAX ++++++
- Aufnahme
Jungheinrich AG
Ströer SE & Co. KGaA
Redcare Pharmacy N.V.
LPKF Laser & Electronics SE
Vincorion SE
Basler AG
Asta Energy Solution AG
- Löschung
ProSiebenSat.1 Media SE
Suss Microtec SE
Siltronic AG
Elmos Semiconductor SE
Adesso SE
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Verve Group SE
++++++++ TecDAX +++++
- Aufnahme
PVA TePla AG
Verbio SE
- Löschung
1&1 AG
Nagarro SE
Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
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