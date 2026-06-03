INDEXÄNDERUNG: Hochtief ersetzen Porsche Holding SE im DAX

DOW JONES--Wie erwartet steigen die Aktien von Hochtief in den DAX auf. Dort ersetzen sie die Titel der Porsche Holding SE, wie der Indexbetreiber ISS STOXX am Mittwochabend mitteilte. Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bekannt gegeben. Bei der planmässigen Juni-Überprüfung kamen die Kriterien Fast Exit und Fast Entry zum Tragen. Die neue Indexzusammensetzung tritt zum Handelsbeginn am 22. Juni 2026 in Kraft. Die Änderung im Details:

++++++ DAX ++++++

- Aufnahme

Hochtief

- Löschung

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- Aufnahme

Porsche Automobil Holding SE

Elmos Semiconductor SE

Siltronic AG

Suss Microtec SE

- Löschung

Hochtief AG

Redcare Pharmacy N.V.

Ströer SE & Co. KGaA

Jungheinrich AG

+++++++ SDAX ++++++

- Aufnahme

Jungheinrich AG

Ströer SE & Co. KGaA

Redcare Pharmacy N.V.

LPKF Laser & Electronics SE

Vincorion SE

Basler AG

Asta Energy Solution AG

- Löschung

ProSiebenSat.1 Media SE

Suss Microtec SE

Siltronic AG

Elmos Semiconductor SE

Adesso SE

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Verve Group SE

++++++++ TecDAX +++++

- Aufnahme

PVA TePla AG

Verbio SE

- Löschung

1&1 AG

Nagarro SE

Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der DAX-Familie ist der 3. September 2026.

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(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 16:45 ET (20:45 GMT)