INDEXÄNDERUNG/Hensoldt und Auto1 werden in Stoxx Europe 600 aufgenommen

DOW JONES--Die Aktien von Hesoldt und Auto1 werden in den Stoxx Europe 600 aufgenommen, Dagegen müssen die Titel von Covestro den Index verlassen, wie der Börsenbetreiber Stoxx miteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 24. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX Europe 600 - NEUAUFNAHME

- Hensoldt

- Auto1 Group

- Sunrise

- SBM Offshore

- Loomis

- Mapfre

- TBC Bank Group

- Mandatum

+ STOXX Europe 600 - HERAUSNAHME

- Covestro

- Hargreaves Lansdown

- Umicore

- Travis Perkins

- Munters Group

- Soitec

- Canal+

- Neoen SA

