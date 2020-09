INDEXÄNDERUNG/Fünf Neuaufnahmen und Streichungen im Euro-Stoxx-50

FRANKFURT (Dow Jones)--Zu einem von Marktexperten im Vorfeld bereits erwarteten grösseren Umbau kommt es im Rahmen der jährlich im September stattfindenden Überprüfung der Zusammensetzung des europäischen Börsenindex Euro-Stoxx-50. Auswahlkriterium für eine Mitgliedschaft in dem 50 Werte umfassenden Index ist die Marktkapitalisierung per Ende August.

Wie der Indexbetreiber der Deutsche Börse, Qontigo, am Dienstagabend mitteilte, werden fünf Aktien neu in den viel beachteten Index aufgenommen, fünf Aktien fallen heraus. Neu in den Index kommen die Papiere des Zahlungsabwicklers Adyen (Niederlande), des Beteiligungsunternehmens Prosus (Niederlande), des Spirituosenherstellers Pernod Ricard (Frankreich), des Immobilienunternehmens Vonovia (Deutschland) und des Aufzugsspezialisten Kone (Finnland).

Entnommen werden die Bankaktien Societe Generale (Frankreich) und BBVA (Spanien), sowie die Telekommunikationstitel Telefonica (Spanien) und Orange (Frankreich) und ausserdem das Papier des deutschen Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius.

Im Stoxx-50-Index, in dem auch Aktien aus europäischen Ländern ausserhalb der Eurozone enthalten sind, gibt es eine Änderung: Die Adyen-Aktie erhält hier den Platz der spanischen Bank Santander.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend eine tabellarische Übersicht über die Änderungen:

+ EURO-STOXX-50(zum 21. September)

NEUAUFNAHME

Adyen

Kone

Pernod Ricard

Prosus

Vonovia

HERAUSNAHME

BBVA

Fresenius

Orange

Societe Generale

Telefonica

+ STOXX50

NEUAUFNAHME

Adyen

HERAUSNAHME

Santander

