INDEXÄNDERUNG/Easyjet und Just Eat steigen in FTSE-100 auf

LONDON (Dow Jones)--Die Aktie des Billigfliegers Easyjet kehrt nach sechsmonatiger Abwesenheit in den Londoner Leitindex FTSE-100 zurück. Wie der Indexbetreiber FTSE Russell mitteilte, werden auch die Titel des Essenslieferanten Just Eat in den Index aufgenommen. Die beiden Titel ersetzen die Aktien des auf den Bermudas ansässigen Rückversicherers Hiscox sowie die Papiere des Goldminenbetreibers Fresnillo.

Die Änderungen treten zu Handelsbeginn am Montag, 23. Dezember, in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ FTSE-100

NEUAUFNAHME

Easyjet

Just Eat

HERAUSNAHME

Hiscox

Fresnillo

===

