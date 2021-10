INDEXÄNDERUNG/Dt. Börse: Dt. Wohnen verlassen DAX - Beiersdorf steigen auf

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse nimmt ausserplanmässige Änderungen in DAX, MDAX und SDAX vor. So werden die Aktien der Deutsche Wohnen aus dem DAX genommen. Aufgrund der Übernahme durch Vonovia sei der Mindeststreubesitz von 10 Prozent nicht länger erfüllt, so die Begründung. Dafür werden Beiersdorf in den DAX aufrücken. Den freiwerdenden Platz im MDAX nehmen Talanx ein, die aus dem SDAX aufsteigen. Neu aufgenommen in den SDAX werden die Aktien der Basler AG. Die Änderungen werden zum 29. Oktober wirksam.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ DAX - NEUAUFNAHME

- Beiersdorf

+ DAX - AUSGESCHIEDEN

- Deutsche Wohnen

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- Talanx

+ MDAX - AUSGESCHIEDEN

- Beiersdorf

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Basler AG

+ SDAX - AUSGESCHIEDEN

- Talanx

===

