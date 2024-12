INDEXÄNDERUNG/Diverse Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX

DOW JONES--Der Indexbetreiber Stoxx hat am Mittwochabend diverse Änderungen in den Indizes der DAX-Familie mitgeteilt. Die beschlossenen Änderungen werden per Handelsstart am 23. Dezember wirksam.

Nachfolgend eine Übersicht der Änderungen:

+ MDAX

NEUAUFNAHME

- Auto1

- Evotec

HERAUSNAHME

- Befesa

- Stabilus

+ SDAX

NEUAFNAHME

- Befesa

- Formycon

- Nexus

- Springer Nature

- Stabiilus

HERAUSNAHME

- Adtran Holding

- Auto1

- Evotec

- Takkt

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

NEUAFNAHME

- Ionos

- Nexus

HERAUSNAHME

- Energiekontor

- SMA Solar

