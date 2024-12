INDEXÄNDERUNG/Bureau Veritas ersetzen Vivendi im CAC-40

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Inspektions-, Klassifierungs- und Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas ersetzen im französischen Leitindex CAC-40 die Aktien von Vivendi. Die Entnahme der Vivendi-Aktie begründete der Börsenbetreiber Euronext am Dienstag mit der Aufspaltung des Medienkonzerns in vier eigenständige Gesellschaften. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 23. Dezember in Kraft.

===

+ CAC-40

NEUAUFNAHME

- Bureau Veritas

HERAUSNAHME

- Vivendi

===

December 17, 2024 16:47 ET (21:47 GMT)