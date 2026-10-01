INDEXÄNDERUNG/Balfour Beatty und WPP zurück im FTSE-100

DOW JONES--Die Aktien des Werbeunternehmens WPP und des Infrastrukturkonzerns Balfour Beatty gehören seit dem heutigen Donnerstag wieder dem britischen Leitindex FTSE-100 an. Sie sind für die Finanzunternehmen Schroders und Beazley in den Index aufgestiegen, die nach ihrer Übernahme durch Nuveen (Schroders) bzw Zurich Insurance (Beazley) ausgeschieden waren. WPP waren im vergangenen Dezember aus dem FTSE-100 in den FTSE-250 abgestiegen, Balfour Beatty im September 2009.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 06:49 ET (10:49 GMT)