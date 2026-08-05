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05.08.2026 06:37:00
Independent Petroleum Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Independent Petroleum Group hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde mit 0.02 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.020 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Independent Petroleum Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224.2 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 153.7 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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