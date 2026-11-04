Independence Realty Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Independence Realty Trust stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172.1 Millionen USD – ein Plus von 2.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Independence Realty Trust 167.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch