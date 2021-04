Indefi, conseiller en stratégie de gestion d'actifs, s'étend en Amérique du Nord et nomme Daniel Celeghin, cadre de l'industrie, au poste d'associé directeur

NEW YORK et PARIS, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Indefi, un conseiller stratégique de premier plan pour les gestionnaires d'actifs du monde entier, a annoncé aujourd'hui son expansion en Amérique du Nord et a nommé Daniel Celeghin, cadre du secteur de la gestion des investissements, comme associé directeur, avec effet immédiat.

Indefi prévoit de mettre en place un service complet de conseil en gestion à New York, similaire à celui de la société basée à Paris, dirigé par Richard Bruyere, associé gérant. Celeghin et l'équipe d'Indefi répondront aux besoins des clients actuels qui cherchent à se développer à l'échelle mondiale, des gestionnaires d'actifs américains et canadiens qui se développent dans leur pays et à l'étranger, et des entreprises asiatiques et australiennes qui ont des ambitions en matière de gestion d'actifs.

Indefi conseille les gestionnaires d'actifs sur les initiatives de croissance, l'expansion sur les marchés privés et le développement et l'intégration de stratégies de durabilité et d'impact dans leurs activités.

« En Daniel, nous avons trouvé le leader que nous recherchions pour établir Indefi dans les Amériques et compléter nos capacités mondiales. Indefi est entrepreneuriale et détenue par ses employés, et nous sommes fiers de fournir à nos clients des recommandations concrètes et basées sur des faits pour les aider à développer leurs entreprises. » a déclaré M. Bruyere.

Avant de rejoindre Indefi, Celeghin était responsable de la stratégie chez AQR Capital Management. Auparavant, il était basé à Hong Kong en tant que responsable de l'Asie-Pacifique pour le consultant en stratégie de gestion d'actifs Casey Quirk, une entreprise de Deloitte, où il a travaillé pendant 16 ans.

« Indefi jouit d'une solide réputation en tant que cabinet indépendant et agile qui défie les clients avec une recherche perspicace et une expertise sur les questions clés auxquelles sont confrontés les gestionnaires d'actifs, notamment les marchés privés et les facteurs ESG. Je suis ravi de rejoindre mes nouveaux collègues alors que nous développons le cabinet au niveau mondial », a commenté M. Celeghin.

Indefi compte actuellement plus de 50 consultants en stratégie spécialisés dans la gestion d'actifs à Paris, Londres, Zurich et Düsseldorf et prévoit d'embaucher une équipe à New York dans les prochaines années.

À propos d'Indefi

Indefi, dont le siège est à Paris et à New York, est un conseiller stratégique de premier plan pour le secteur mondial de la gestion des investissements. Créée en 2007, Indefi aide les gestionnaires d'actifs à élaborer leurs stratégies commerciales et à se doter d'un avantage concurrentiel durable. L'expertise de l'entreprise s'étend aux marchés publics et privés, y compris l'infrastructure, le crédit et le capital privés, et l'immobilier. Pionnier dans le conseil aux gestionnaires d'actifs sur les stratégies de développement et d'intégration des facteurs ESG, Indefi est signataire des PRI. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.indefi.com.

