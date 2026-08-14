Indef Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indef Manufacturing hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.72 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indef Manufacturing 1.77 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.20 Prozent auf 344.6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch