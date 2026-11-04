Indef Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Indef Manufacturing liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indef Manufacturing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.96 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Indef Manufacturing 517.1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch