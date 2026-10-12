Indbank Merchant Banking Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indbank Merchant Banking Services präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Indbank Merchant Banking Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.420 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indbank Merchant Banking Services einen Umsatz von 62.9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch