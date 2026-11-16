Indaptus Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indaptus Therapeutics hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.980 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch