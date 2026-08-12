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12.08.2026 06:37:00
Ind-Swift Laboratories präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ind-Swift Laboratories hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.91 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ind-Swift Laboratories einen Umsatz von 1.53 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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