Ind Bank Housing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ind Bank Housing hat am 08.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 INR gegenüber -0.020 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 338.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch